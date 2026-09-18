После тяжёлой травмы форвард «Нью-Орлеана» получил контракт на $ 55,5 млн

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Саддик Бей согласовал с клубом новый трёхлетний контракт на сумму $ 55,5 млн. Соглашение также предусматривает трейд-кикер — дополнительную выплату в случае обмена игрока, сообщает ESPN.

Бей полностью пропустил сезон-2024/2025 из-за разрыва передней крестообразной связки, который он получил во время выступлений за «Атланту Хоукс». В минувшем сезоне баскетболист успешно вернулся на площадку и провёл лучший сезон в карьере.

Бей принял участие в 72 матчах, 64 из которых начал в стартовом составе, и в среднем набирал 17,7 очка, совершал 5,6 подбора и отдавал 2,5 передачи. Он стал одним из немногих игроков в истории НБА, кому после разрыва крестообразной связки удалось не только восстановиться, но и установить личный рекорд результативности.

Новый контракт полностью гарантирован и рассчитан до конца сезона-2029/2030.