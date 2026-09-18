«Он просто какой-то монстр». Егор Дёмин высоко оценил новичка «Бруклина»

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Альберт Гим поделился подробностями разговора с защитником «Бруклин Нетс» Егором Дёминым, в котором тот высказался о новичке команды Майкеле Брауне.

«И последнее — буквально последний небольшой инсайд. Он рассказывал мне о Майкеле и такой: «Майкел — просто какой-то монстр». То, что для него важно, его понимание игры, его знания, его баскетбольный IQ — всё это находится на запредельно высоком уровне. Прямо на очень-очень высоком.

И Егор говорил, что чувствует: они с Майкелом подойдут друг другу идеально — ну, просто как влитые. Это будет идеальная связка. Он ещё отмечал, что у Майкела огромные возможности и с мячом, и без мяча, и именно поэтому их дуэт выглядит настолько интересным — особенно с учётом того, что Егор продолжает развиваться как игрок, который сам ведёт мяч и создаёт моменты.

Если бы я болел за «Бруклин Нетс», я был бы просто на седьмом небе от счастья, глядя на то молодое ядро, которое они там собирают. И, наверное, главный вывод, которым я могу поделиться: Егор выглядит как человек, который вышел на тропу войны. Он настроен решительно, он будто идёт за своей целью — и, кажется, пришёл за кровью», — рассказал Гим в видео на YouTube-канале No Ceilings NBA.