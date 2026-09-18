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30% читателей «Чемпионата» верят в победу ЦСКА в Суперкубке Единой лиги — 2026

30% читателей «Чемпионата» верят в победу ЦСКА в Суперкубке Единой лиги — 2026
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Вчера, 17 сентября, в Москве стартовал Суперкубок Единой лиги ВТБ — 2026. Турнир традиционно открывает новый сезон.

В первом матче УНИКС встретился с «Зенитом» и одержал победу со счётом 78:73. Во второй игре ЦСКА оказался сильнее «Игокеи» — 92:81. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Мело Тримбл, набравший 28 очков.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
17 сентября 2026, четверг. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
78 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Шаманич - 17, Адамс - 16, Ратэн-Мэйс - 15, Рейнольдс - 12, Швед - 6, Брайс - 5, Беленицкий - 3, Клюев - 2, Коновалов - 2, Захаров, Бабурин, Узинский
Зенит: Ирэбу - 22, Жбанов - 17, Карасёв - 10, Пойтресс - 7, Роберсон - 5, Земский - 5, Мэйсон - 2, Мартюк - 2, Емченко - 2, Д. Кулагин - 1, Щербенев, Воронцевич
Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A
17 сентября 2026, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
92 : 81
Игокеа
Лакташи
ЦСКА: Тримбл - 28, Жан-Шарль - 18, Уэйр - 11, Руженцев - 9, Астапкович - 7, Кливленд - 6, Ухов - 5, Курбанов - 3, Карпенко - 2, Антонов - 2, Елатонцев - 1, Чадов
Игокеа: Гаврилович - 18, Пьер-Луи - 14, Пэнн - 14, Стефанович - 10, Армотрейдинг - 10, Манойлович - 9, Лазич - 4, Делалич - 2, Паунович, Ковачевич

Накануне «Чемпионат» провёл опрос среди читателей, предложив им выбрать главного претендента на победу в турнире. Фаворитом стал ЦСКА: команду поддержали 29,9% участников голосования. Далее расположилис