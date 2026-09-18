30% читателей «Чемпионата» верят в победу ЦСКА в Суперкубке Единой лиги — 2026

Вчера, 17 сентября, в Москве стартовал Суперкубок Единой лиги ВТБ — 2026. Турнир традиционно открывает новый сезон.

В первом матче УНИКС встретился с «Зенитом» и одержал победу со счётом 78:73. Во второй игре ЦСКА оказался сильнее «Игокеи» — 92:81. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Мело Тримбл, набравший 28 очков.

Накануне «Чемпионат» провёл опрос среди читателей, предложив им выбрать главного претендента на победу в турнире. Фаворитом стал ЦСКА: команду поддержали 29,9% участников голосования. Далее расположилис