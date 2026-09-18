«До абсолютного пика ему ещё далеко». В США оценили потенциал Егора Дёмина в НБА

Североамериканский журналист и обозреватель Кори Тулаба прокомментировал прогресс защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, оценив его отношение к работе, развитие броска и перспективы в НБА.

«Он хочет учиться и готов проходить через жёсткую работу с тренерами, впитывать все знания, которые ему дают: смотреть видео, наблюдать за другими игроками и думать — вот это я могу взять себе, а вот это. И мне кажется, что возможность увидеть его в работе, изнутри, за кулисами, только укрепила нашу уверенность в том, каким игроком он в итоге может стать.

Понятно, что до своего абсолютного пика ему ещё далеко. Но в прошлом году он намного превзошёл ожидания людей. Достаточно посмотреть, насколько он прибавил в броске. Если я болельщик «Бруклин Нетс», думаю: «Погодите, нам ведь говорили, что этот парень не умеет бросать. А теперь он при росте почти 6 футов 10 дюймов — около 208 сантиметров в кроссовках — просто не промахивается: бросает в движении, после ведения, откуда угодно».

Теперь люди говорят: «Ну да, зато ему ещё очень сильно нужно поработать над контролем мяча». Судя по вашим отчётам и этим видео, он как раз вкладывает в это огромное количество труда. Так что, будь я болельщиком «Нетс», я бы рассуждал так: если уже увидел, насколько этот парень прибавил как снайпер, верю, что со временем он добьётся такого же прогресса и в обращении с мячом.

Может быть, до уровня Кайри [Ирвинга] он никогда не дойдёт — справедливо. Но для игрока, который в кроссовках будет почти 208 сантиметров ростом, его способность создавать моменты для партнёров, атаковать как с мячом, так и без мяча — это уже очень серьёзно. А теперь добавьте возможность по-настоящему поиграть с состоявшимися игроками уровня All-NBA», — поделился Тулаба в видео на YouTube-канале No