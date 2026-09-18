Журналист рассказал, как отсутствие международного опыта повлияло на развитие Егора Дёмина

Североамериканский журналист и обозреватель Кори Тулаба высказался о прогрессе защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. По его мнению, россиянин развивается по особой траектории из-за отсутствия международного опыта.

«И, знаете, будет очень интересно посмотреть, какой рывок в карьере уже сделал Егор. Он ведь, как и некоторые его сверстники, оказался в ситуации, когда из-за того, что он россиянин, не может участвовать в международных соревнованиях и получать тот же опыт.

Поэтому, мне кажется, его прогресс идёт немного по другой траектории — не так, как у многих других ребят, именно из-за всех этих обстоятельств. А если учесть его навыки, габариты и отношение к работе, как болельщик «Бруклин Нетс» я был бы очень рад за него», — заявил Тулаба в видео на YouTube-канале No Ceilings NBA.