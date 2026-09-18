Хряпа — о рекомендации МОК: потенциальный допуск есть, но неясно, что делать дальше

Заместитель руководителя департамента национальных и резервных сборных России по баскетболу Виктор Хряпа прокомментировал рекомендацию Международного олимпийского комитета допустить российских спортсменов до соревнований. Он отметил, что возвращение команд 3х3 проходит проще, чем 5х5, и заявил об отсутствии чёткой дорожной карты.

— Как восприняли рекомендацию Международного олимпийского комитета допустить российских спортсменов до соревнований и какие видите дальнейшие перспективы для баскетбола?

— Восприняли положительно. Всё-таки мы отвечаем за департамент резервных и молодёжных команд. Поэтому это по нашему профилю. Но дорожной карты нет, пути возвращения не определены. Неясно, как решать вопросы. Вроде потенциальный допуск есть, но неясно, что делать с этим дальше. Если говорить о допуске ребят 3х3, там немножко проще. Команды небольшие, есть способы передвигаться, много туров в Азии — это упрощает задачу. Что касается национальных команд, здесь сложнее. Нужна поддержка стран, проводящих соревнования. Решения по командам 5х5 ещё нет, но мы все этого с нетерпением ждём. Когда возвращение произойдёт, будем решать проблемы по мере поступления.

— Президент УЕФА Александер Чеферин неоднократно говорил, что пока идёт открытый конфликт, то допуска России не будет. В баскетболе ситуация такая же?

— Тяжело сказать точно, потому что команды 3х3 допустили. Вроде тенденция положительная. Хочется надеяться, что со временем очередь дойдёт до молодёжных команд и основной сборной. В прошлом году у нас команда U16 ездила на турнир в Сербию. Для ребят это был первый международный опыт. Выступили достойно — выиграли три матча, в том числе у сербов, которые котируются высоко. Понятно, что у нас хороший уровень внутри, но мы понимаем, что нужна международная практика, чтобы баскетболисты понимали модели игры других стран. Кто-то играет с большим упором на физику, другие агрессивнее, некоторые более техничные. Модели надо понимать с детства, а мы сейчас лишены возможности показывать это нашим игрокам, чтобы они усваивали и поднимали свой уровень. Хочется верить, что всё рано или поздно закончится, а мы будем выступать на международных соревнованиях, — приводит слова Хряпы «Советский спорт».