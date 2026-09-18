В РФБ объяснили, почему вопрос безопасности мешает возвращению России на турниры

Заместитель руководителя департамента национальных и резервных сборных России по баскетболу Виктор Хряпа рассказал, как Международная федерация баскетбола (ФИБА) может реагировать на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), и оценил риски безопасности при возвращении сборной на международные турниры.

— Ваши футбольные и хоккейные коллеги считают, что УЕФА и ИИХФ не смотрят на рекомендации Международного олимпийского комитета, поэтому ждут возвращения едва ли не в последнюю очередь. Как думаете, Международная федерация баскетбола обращает внимание на решение МОК?

— Баскетбол, футбол и хоккей объединяет, что это игровые и массовые виды спорта. На стадионы приходит большое количество болельщиков — 5-20 тысяч человек. Присутствует вопрос безопасности. Хотим мы этого или нет, но мы все смотрим друг на друга, на другие федерации, кто и какие шаги предпримет. Взять, например, волейбол. Сборную России допустили, но они решили не ехать в Польшу. Они взвесили все за и против. Не стоял вопрос участия при любых обстоятельствах. Значит, на другой стороне весов было что-то такое, почему было принято такое решение. Они пожертвовали этим, чтобы в будущем нас уважали и относились к нам достойно. Достижения России в различных видах спорта очень велики, не стоит ими пренебрегать.

— Насколько верите в безопасность соревнований, как главную причину недопуска России?

— Когда говорят о мерах безопасности, все думают, что кто-то должен на кого-то напасть или что-то сделать. Но когда проводятся любые соревнования, принимающая сторона в лице города гарантирует безопасность проведения турнира. Организаторы берут на себя такие обязательства. Сейчас же мы находимся в сложной ситуации, поэтому никто не хочет взять на себя эти обязательства. Речь идёт только об этом, а не о том, что случится что-то конкретное. Водные виды, например, поехали недавно в Париж. Считаю, что это уже многонациональный город, как Москва, а не прямо уже Франция. В таких городах много событий, а людям просто не до этого, чтобы рыскать, где русские будут играть в водное поло. Там всё прошло гладко. А вот в волейболе организаторы