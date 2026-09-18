«Зарплаты снизились, но качество — нет». Илона Корстин оценила ситуацию в Единой лиге

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала ситуацию с финансами в организации и клубах турнира.

«Лига финансово стабильна — это главное. Да, бюджеты клубов снизились. Но из-за этого они стали более внимательно подходить к подписаниям игроков. Внимательно смотрят на соотношение цена-качество. Клубы стали больше инвестировать в маркетинг. Зарплаты снизились, но качество — нет. Это важно», — приводит слова Корстин ТАСС.

Согласно официально обнародованным данным о бюджете Единой лиги по итогам сезона-2025/2026, основным источником дохода стали спонсорские контракты — 1,165 млрд рублей. Далее следуют прочие доходы (658,7 млн рублей), ТВ-права (199,8 млн рублей) и продажа билетов (32,7 млн рублей).

В структуре расходов наибольшая доля пришлась на проведение соревнований — 1,088 млрд рублей. Налоговые выплаты составили 362,9 млн рублей, призовые клубам — 324 млн рублей.