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Расписание матчей баскетбольного Суперкубка Евролиги — 2026 на 18 сентября

Суперкубок Евролиги: расписание матчей 18 сентября
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Сегодня, 18 сентября, начинается Суперкубок Евролиги. Дебютный розыгрыш трофея пройдёт на «Этихад Арене» в Абу-Даби, ОАЭ. Соревнования будут продолжаться до 19 сентября. В стартовый день будет сыграно два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Суперкубок Евролиги. Расписание матчей 18 сентября (время московское):

17:00. «Олимпиакос» — «Фенербахче»;
20:00. «Реал» Мадрид — «Дубай».

Напомним, турнир пройдёт в формате «Финала четырёх». Победители сегодняшних встреч разыграют между собой главный трофей, проигравшие поборются за третье место в субботних матчах.

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