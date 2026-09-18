Сегодня, 18 сентября, начинается Суперкубок Евролиги. Дебютный розыгрыш трофея пройдёт на «Этихад Арене» в Абу-Даби, ОАЭ. Соревнования будут продолжаться до 19 сентября. В стартовый день будет сыграно два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Суперкубок Евролиги. Расписание матчей 18 сентября (время московское):

17:00. «Олимпиакос» — «Фенербахче»;

20:00. «Реал» Мадрид — «Дубай».

Напомним, турнир пройдёт в формате «Финала четырёх». Победители сегодняшних встреч разыграют между собой главный трофей, проигравшие поборются за третье место в субботних матчах.