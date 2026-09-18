Ушёл из жизни бывший форвард «Чикаго Буллз» в возрасте 43 лет

Бывший форвард «Нью-Йорк Никс» и «Чикаго Буллз» Майкл Свитни умер в возрасте 43 лет. О смерти баскетболиста сообщил официальный сайт НБА и клубы в социальных сетях.

«Наша семья «Буллз» выражает искренние соболезнования семье и друзьям бывшего игрока команды Майкла Свитни, который ушёл из жизни в возрасте 43 лет», — говорится в публикации «Чикаго Буллз» на странице клуба в социальной сети Х.

«Нью-Йорк Никс» выбрали Свитни под девятым общим номером на драфте НБА 2003 года. За «Никс» он выступал с 2003 по 2005 год, после чего перешёл в «Чикаго Буллз», где провёл два сезона — с 2005 по 2007 год. Всего в НБА Свитни провёл 233 матча, в которых в среднем набирал 6,5 очка, совершал 4,5 подбора и проводил на площадке 15,5 минуты. В 73 встречах он выходил в стартовом составе.