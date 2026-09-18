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Томислав Томович оценил соперников «Локомотива-Кубань» в Суперкубке Единой лиги

Томислав Томович оценил соперников «Локомотива-Кубань» в Суперкубке Единой лиги
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович поделился ожиданиями от матчей с ЦСКА и «Игокеа» в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

«У «Локо» цели всегда максимальные — выиграть каждый турнир, каждый матч. Посмотрим, до чего удастся добраться в Суперкубке, но я вижу, что с каждой тренировкой команда становится сильнее, парни усваивают наши требования, у них появляется ментальность победителей.

Что касается наших соперников… Могу предположить, что четыре поражения в четырёх предсезонных матчах сильно мотивировали ЦСКА. Сейчас они хотят показать, какой командой являются на самом деле, что у них есть качество, характер и сильный тренерский штаб. Поэтому мы должны готовиться к тому, что против нас выйдет их самая сильная версия.

«Игокеа» — команда с отличными габаритами и энергией. Они всегда играют в плотный, агрессивный контакт, у них молодой сербский тренер, который за пару сезонов в этом клубе очень здорово себя зарекомендовал. Эта команда готовится к скорому старту в Адриатической лиге, так что матч с ними обещает быть очень интересным», — приводит слова Томовича пресс-служба клуба.

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