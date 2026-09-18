Действующий чемпион НБА «Нью-Йорк» остановил продажи билетов на сезон из-за завышенных цен

«Нью-Йорк Никс» приостановил продажу отдельных билетов на матчи нового сезона после ошибки, из-за которой их стоимость оказалась значительно выше запланированной. В частности, минимальная цена билета на домашний матч открытия с «Филадельфией Сиксерс» превышала $ 1000, а средняя стоимость достигала $ 2500.

«Мы приостанавливаем продажу отдельных билетов на матчи «Никс» из-за ошибки в ценообразовании. Мы возвращаемся к прошлогодним ценам с учётом среднего повышения на 12%. Вскоре возобновим продажи по новым ценам, а всем, кто уже приобрёл отдельные билеты, вернём разницу. Мы никогда не хотели завышать цены для наших преданных болельщиков и благодарим всех за поддержку «Никс» и терпение, пока мы исправляем ситуацию», — приводит слова представителя арены «Мэдисон Сквер Гарден» издание New York Post.

Болельщикам, которые уже приобрели билеты по завышенной стоимости, вернут разницу между уплаченной суммой и новой ценой с учётом повышения примерно на 12%.

По информации источника, знакомого с ситуацией, подобная ошибка с ценообразованием стала первой в истории арены. При этом билеты на матчи «Никс» в «Мэдисон Сквер Гарден» и после корректировки цен останутся дорогими на фоне роста спроса после нескольких усп