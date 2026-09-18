Пейтон Уотсон рассказал, чему научился, играя с Николой Йокичем

Бывший форвард «Денвер Наггетс», теперь выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс», Пейтон Уотсон отметил, что игра вместе с чемпионом лиги Николой Йокичем значительно повлияла на его понимание баскетбола.

«Думаю, мой баскетбольный IQ значительно вырос благодаря игре с ним. Умение играть вместе с суперзвездой — бесценный навык в этой лиге, где так много талантливых игроков.

Думаю, нужно всегда понимать, как взаимодействовать с другими игроками и как делать их лучше, даже если мяч необязательно находится у тебя в руках», — приводит слова Уотсона аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети Х.