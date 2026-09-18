«Нелепо и смешно». Монтрезл Харрелл раскритиковал поведение Энеса Кантера и Ройса Уайта

Бывший игрок НБА Монтрезл Харрелл резко высказался в сторону экс-участников лиги Энеса Кантера и Ройса Уайта за их высказывания и действия в отношении WNBA. Ранее Кантер объявил о намерении выставить свою кандидатуру на драфт женской лиги в 2027 году, заявив, что таким образом хочет привлечь внимание к её правилам и проверить их на практике в контексте дискуссий о гендерной политике в спорте.

«Это нелепо и смешно. Я настоящий фанат женской НБА. Я был на большинстве их матчей, а также ходил на первый матч, когда «Лас-Вегас Эйсес» начали свою серию из двух чемпионств подряд. Был прямо на площадке, общался с MVP, участницами Матча всех звёзд и MVP лиги. Когда такие парни используют свою платформу, чтобы проявлять неуважение к лиге, это нелепо. Вообще это не поддерживаю. За такое вы не получите никаких очков крутости. Вы два взрослых мужика, которые приходят на арены и в общественные места и выставляют себя на посмешище. Кому это помогает?

Никогда не скажу, что понимаю, что вы делаете, потому что то, что вы делаете, нелепо. Понимаю, вы пытаетесь сказать, что мужчины не должны играть