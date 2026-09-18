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Чемпион НБА Джош Харт с юмором отреагировал на попадание в список лидеров по трипл-даблам

Чемпион НБА Джош Харт с юмором отреагировал на попадание в список лидеров по трипл-даблам
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, выступающий за команду «Нью-Йорк Никс» на позиции атакующего защитника, Джош Харт отреагировал с юмором на публикацию с лидерами НБА по количеству трипл-даблов за последние три года. Харт занял в списке седьмое место, набрав 17 трипл-даблов.

Список лидеров выглядит следующим образом:

1. Никола Йокич — 93 трипл-дабла.
2. Домантас Сабонис — 36.
3. Лука Дончич — 34.
4. Джош Гидди — 23.
5. Яннис Адетокунбо — 21.
6. Леброн Джеймс — 1