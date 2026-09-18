Экс-игрок «Зенита» Джузэнг рассказал, с кем советовался перед переходом в «Фенербахче»

Американский защитник Джонни Джузэнг рассказал, что переход в «Фенербахче» стал для него проще благодаря знакомым игрокам в составе турецкого клуба. Баскетболист отметил, что с Тэйленом Хортоном-Такером и Брэкстоном Ки уже знакомы.

«У меня здесь много хороших друзей и отличных конкурентов. Перед переходом в «Фенербахче» я разговаривал с Тэйленом — мы раньше были одноклубниками. Общался с ним, но у меня здесь есть и ещё один близкий друг, Леандро Больмаро, который тоже когда-то был моим одноклубником.

Брэкстона я знаю уже несколько лет, ещё со школы. Баскетбол — это настолько тесный мир, и он такой маленький. Здесь так много знакомых лиц, поэтому нас ждёт очень интересный год», — приводит слова Джузэнга официальный сайт Евролиги.