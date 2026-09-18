В Евролиге ответили на сообщения о возможном сотрудничестве с НБА

Генеральный директор баскетбольной Евролиги Чус Буэно заявил, что НБА пока не направляла организации официальных предложений относительно возможного партнёрства или сотрудничества.

«На сегодняшний день мы не получали от НБА никаких предложений относительно того, как может выглядеть потенциальное партнёрство или сотрудничество. Кроме того, между нами действуют соглашения о неразглашении, поэтому мы не будем комментировать какие-либо документы, которыми можем обмениваться, до тех пор, пока мы оба не решим, что нам есть чем поделиться.

Если от НБА поступит предложение или конкретное предложение о сотрудничестве, мы тщательно его рассмотрим и, при необходимости, представим нашим владельцам. В более широком смысле мы всегда открыты к изучению возможностей сотрудничества с НБА или любой другой профильной организацией, которая может способствовать развитию Евролиги и европейского баскетбола», — приводит слова Буэно издание The Athletic.