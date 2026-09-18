Директор ФБР Кэш Патель назначил Шакила О'Нила почётным спецагентом

Член Зала славы НБА Шакил О’Нил получил звание почётного специального агента ФБР после выпуска 299-й сессии Национальной академии ФБР. Об этом объявил директор ведомства Кэш Патель.

«Эта сессия стала исторической, ФБР удостоилось чести принять в свои ряды одного из главных сторонников правоохранительных органов в стране — Шакила О’Нила. Он окончил эту сессию и стал почётным специальным агентом ФБР», — написал Патель на своей странице в социальной сети X.

Шакил О’Нил был выбран первым номером на драфте НБА 1992 года командой «Орландо Мэджик». По окончании сезона-1995/1996 О’Нил покинул «Орландо Мэджик» и подписал семилетний контракт на $ 121 млн с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Шакил — олимпийский чемпион (1996), чемпион мира 1994 года, четырёхкратный чемпион НБА (2000-2002, 2006). В 1996 году был внесён в список 50 лучших игроков в истории НБА, из всего списка он был самым молодым. Помимо этого, признан самым ценным игроком НБА 2000 года.