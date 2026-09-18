Тейтум — об отношении к Брауну: существует много версий, но мне нравится этот парень

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал об отношениях с Джейленом Брауном, который покинул команду и перешёл в «Филадельфию Сиксерс» в нынешнее межсезонье.

«Думаю, существует очень много разных нарративов, самых разных мнений и версий. Что касается меня, мне нравится этот парень. Вспомнить только, чего мы вместе добились за девять лет. Мы пять раз выходили в финал конференции. Мы дважды выходили в финал НБА, один раз выиграли чемпионат, вместе участвовали в Матчах всех звёзд. Нельзя говорить о нём, не говоря обо мне, и наоборот. Мы добились успеха в этой лиге, будучи всего лишь двумя молодыми парнями, которые росли вместе и постоянно подталкивали друг друга вперёд.

К сожалению, бизнес всегда будет частью баскетбола. Никто не играет вместе вечно. Но это не повод грустить или расстраиваться. Это повод отпраздновать то, чего нам удалось добиться вместе. О