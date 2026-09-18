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«Сделаю всё возможное». Владелец «Панатинаикоса» — о возможности подписать Йокича

«Сделаю всё возможное». Владелец «Панатинаикоса» — о возможности подписать Йокича
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Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос рассказал о желании подписать центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича.

«Для меня НБА перестала существовать в тот день, когда Джордан перестал бросать мяч. Я снова начал немного смотреть НБА, когда туда пришёл Йокич. Я считаю его одним из 10 лучших игроков в истории. Я хотел бы увидеть его в форме «Панатинаикоса» и сделаю всё возможное, чтобы это произошло.

Здесь всё упирается в политику. Не думаю, что дело в командах. Мне кажется, дело в том, что НБА, возможно, не позволит такой огромной звезде приехать сюда», — приводит слова Яннакопулоса издание Eurohoops.

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