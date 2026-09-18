Майк Джеймс высказался о несостоявшемся переходе в «Барселону»

Американский разыгрывающий «Анадолу Эфес» Майк Джеймс рассказал о несостоявшемся переходе в каталонскую «Барселону».

«Я уже, по сути, был игроком «Барселоны», честно говоря. Но не сложилось, сорвалось, полагаю. Не знаю точных деталей. Сразу после этого вышел на открытый рынок и постарался оценить как можно больше вариантов, реакции команд на возможность сотрудничества.

«Анадолу Эфес» в тот момент ещё пытался понять, что происходит по Шейну Ларкину. Не особо вдавался в подробности. Пока они думали, я слушал другие предложения. Но это большой клуб. Победы делают тебя таковым», — сказал Джеймс в видео на YouTube-канале Eurohoops.