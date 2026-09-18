Виктор Хряпа рассказал, чего ждёт от Егора Дёмина в новом сезоне НБА

Заместитель руководителя департамента национальных и резервных команд России по баскетболу Виктор Хряпа высказался о разыгрывающем «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине.

«Кто о Дёмине только не говорит. У нас есть вот такой один игрок. Конечно, хочешь или не хочешь, но будешь за ним следить. Я рад за Егора. Это хороший пример для всех — молодых игроков, федерации, сборной России. Желаю ему удачи и сделать следующий шаг.

Мы сами на своей шкуре знаем, когда попадаешь в НБА, то считаешь достижением, что уже попал в эту лигу. Особенно если тебя никто не знает, а ты что-то показал в этой первой волне. Мне интересно, какое развитие у Дёмина будет дальше. Я и до этого знал, что он умеет играть в баскетбол, когда он ещё только шёл к НБА. Он примерно одного возраста с моим сыном, поэтому я видел его с детства.

Интересно, что он покажет дальше, хочется посмотреть на его лидерские качества. Верю, что он будущее «Бруклина». Осталось только доказать. Желаю ему успехов в новом сезоне», — приводит слова Хряпы «Советский спорт».