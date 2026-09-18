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Чемпион НБА Тони Паркер рассказал, почему решил стать тренером

Чемпион НБА Тони Паркер рассказал, почему решил стать тренером
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) француз Тони Паркер заявил, что сезон-2026/2027 станет для него дебютным в роли главного тренера, и отметил, что последние два-три года он мечтал вернуться на площадку.

«Я невероятно доволен. Это желание крутилось у меня в голове уже довольно давно. Последние два-три года мечтал вернуться на площадку. Много тренировал в своих баскетбольных лагерях, когда ещё был активным игроком. Но после завершения игровой карьеры нужен был перерыв. Постепенно это ощущение вернулось. Скучал по адреналину. Желание сражаться и делиться опытом меня толкает вперёд.

Решил уйти в это с головой. Не отказываюсь от возможного сотрудничества в НБА. Но на 10 лет связываю себя с Лионом. В НБА уже всё установлено. Здесь, особенно если будет достигнуто соглашение между НБА и Евролигой, многое предстоит построить. Всё очень воодушевляет, поэтому я готов полностью отдаться этому проекту», – рассказал Паркер в видео, опубликованном на YouTube-канале FIRST TEAM.

Напомним, Паркер является главным тренером французского клуба АСВЕЛ.

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