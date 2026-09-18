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Капитан «Зенита» Пойтресс прокомментировал поражение от «Анадолу Эфес» в Суперкубке ЕЛ

Капитан «Зенита» Пойтресс прокомментировал поражение от «Анадолу Эфес» в Суперкубке ЕЛ
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Центровой и капитан «Зенита» Алекс Пойтресс прокомментировал второй матч команды на Суперкубке Единой лиги ВТБ с турецким клубом «Анадолу Эфес». Игра завершилась поражением санкт-петербургской команды со счётом 76:100.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
18 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 100
Анадолу Эфес
Стамбул
Зенит: Щербенев, Мэйсон, Карасёв, Д. Кулагин, Мартюк, Ирэбу, Жбанов, Роберсон, Пойтресс, Воронцевич, Емченко, Земский
Анадолу Эфес: Лойд, Юста, Шарич, Рассел, Дозьер, Малкольм, Фернанду, Османи, Стразель, Йылмаз, Джеймс, Джонс

— Мы стараемся стать лучше, пытаемся лучше узнать друг друга: у нас совершенно новая команда, много новичков, так что мы просто пытаемся найти общий ритм игры.

— Что как капитан можете сказать о том, в чём нам нужно стать лучше в следующий раз?
— Да во всём. Это касается всех в команде. Нужно сохранять концентрацию, правильно читать игру в нападении и защите, ловить ритм и стараться максимально качественно выполнять установки тренера, —