Капитан «Зенита» Пойтресс прокомментировал поражение от «Анадолу Эфес» в Суперкубке ЕЛ

Центровой и капитан «Зенита» Алекс Пойтресс прокомментировал второй матч команды на Суперкубке Единой лиги ВТБ с турецким клубом «Анадолу Эфес». Игра завершилась поражением санкт-петербургской команды со счётом 76:100.

— Мы стараемся стать лучше, пытаемся лучше узнать друг друга: у нас совершенно новая команда, много новичков, так что мы просто пытаемся найти общий ритм игры.

— Что как капитан можете сказать о том, в чём нам нужно стать лучше в следующий раз?

— Да во всём. Это касается всех в команде. Нужно сохранять концентрацию, правильно читать игру в нападении и защите, ловить ритм и стараться максимально качественно выполнять установки тренера, —