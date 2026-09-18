15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Дубай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Джузэнг высказался об уровне Евролиги после дебюта за «Фенербахче»

Экс-игрок «Зенита» Джузэнг высказался об уровне Евролиги после дебюта за «Фенербахче»
Комментарии

Экс-защитник «Зенита», а ныне игрок «Фенербахче» Джонни Джузэнг оценил уровень баскетбола в Евролиге и признался, что его впечатлили стиль игры и уровень IQ турнира. Летом баскетболист перешёл в турецкий клуб из «Зенита», а выступление начал с Суперкубка в Абу-Даби, где в полуфинальном матче «Фенербахче» проиграл «Олимпиакосу» со счётом 92:90.

Суперкубок Евролиги . 1/2 финала
18 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Олимпиакос
Пирей
Окончен
92 : 90
Фенербахче
Стамбул
Олимпиакос: Миллер-Макинтайр, Уорд, Монтеро, Везенков, Папаниколау, Дорси, Ндиайе, Караяннидис, Джозеф, Холл, Джонс, Фурнье
Фенербахче: Бингэм, Болдуин, Мелли, Шанлы, Хортон-Такер, Джузэнг, Форрест, Ки, Битим, Клайберн, Сильва, Шилдс

«Здесь много отличных игроков. Посмотрел матчи, последил за турниром. И меня впечатлили стиль баскетбола и IQ. Как все выкладываются в матчах. Напоминает студенческий баскетбол в США, где каждая игра важна. Это очень круто. Много хороши