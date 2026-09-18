Экс-игрок «Зенита» Джузэнг высказался об уровне Евролиги после дебюта за «Фенербахче»

Экс-защитник «Зенита», а ныне игрок «Фенербахче» Джонни Джузэнг оценил уровень баскетбола в Евролиге и признался, что его впечатлили стиль игры и уровень IQ турнира. Летом баскетболист перешёл в турецкий клуб из «Зенита», а выступление начал с Суперкубка в Абу-Даби, где в полуфинальном матче «Фенербахче» проиграл «Олимпиакосу» со счётом 92:90.

«Здесь много отличных игроков. Посмотрел матчи, последил за турниром. И меня впечатлили стиль баскетбола и IQ. Как все выкладываются в матчах. Напоминает студенческий баскетбол в США, где каждая игра важна. Это очень круто. Много хороши