«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в матче Суперкубка Единой лиги

Сегодня, 18 сентября, в Москве завершился матч группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, в котором краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА. Матч завершился со счётом 90:82 (22:18, 24:17, 26:22, 18:25).

Самым результативным игроком встречи стал черногорский баскетболист «Локомотива-Кубань» Ален Хаджибегович, на счету которого 22 очка, 11 подборов и одна передача. Также отличился тяжёлый форвард Андрей Лопатин. Он набрал 10