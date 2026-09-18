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«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в матче Суперкубка Единой лиги

«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в матче Суперкубка Единой лиги
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Сегодня, 18 сентября, в Москве завершился матч группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, в котором краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА. Матч завершился со счётом 90:82 (22:18, 24:17, 26:22, 18:25).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A
18 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
82 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Карпенко, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Чадов, Антонов, Елатонцев, Жан-Шарль, Курбанов
Локомотив-Кубань: Миллер, Ведищев, Темиров, Найт, Барашков, Абдулбасиров, Квитковских, Покушевски, Лопатин, Хаджибегович, Фирсов, Самойленко

Самым результативным игроком встречи стал черногорский баскетболист «Локомотива-Кубань» Ален Хаджибегович, на счету которого 22 очка, 11 подборов и одна передача. Также отличился тяжёлый форвард Андрей Лопатин. Он набрал 10