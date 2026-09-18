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Центровой «Зенита» Мартюк: сезон длинный, главное — подойти к плей-офф в высшей позиции

Центровой «Зенита» Мартюк: сезон длинный, главное — подойти к плей-офф в высшей позиции
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Центровой «Зенита» Андрей Мартюк оценил готовность команды к регулярному чемпионату.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
18 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 100
Анадолу Эфес
Стамбул
Зенит: Ирэбу - 17, Мартюк - 15, Щербенев - 11, Д. Кулагин - 8, Мэйсон - 6, Роберсон - 6, Пойтресс - 6, Воронцевич - 3, Емченко - 3, Земский - 1, Карасёв, Жбанов
Анадолу Эфес: Фернанду - 19, Джеймс - 13, Лойд - 12, Шарич - 12, Джонс - 11, Стразель - 10, Османи - 8, Дозьер - 7, Юста - 4, Рассел - 2, Малкольм - 2, Йылмаз

— Пока перед началом регулярного чемпионата одна победа. Беспокоит ли это?
— У нас есть план, которого мы придерживаемся. Конечно, всегда хочется выигрывать, но есть моменты становления команды, когда появились новый тренер и новая половина от коллектива.

– Как оценишь готовность команды к регулярному чемпионату?
— Сезон будет длинный. К нам ещё приедет Крис Ледлум. Всё увидим. Самое главное — подойти к плей-офф в высшей позиции и уже там всё показывать, — сказал Мартюк в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

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