Центровой «Зенита» Мартюк: сезон длинный, главное — подойти к плей-офф в высшей позиции

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк оценил готовность команды к регулярному чемпионату.

— Пока перед началом регулярного чемпионата одна победа. Беспокоит ли это?

— У нас есть план, которого мы придерживаемся. Конечно, всегда хочется выигрывать, но есть моменты становления команды, когда появились новый тренер и новая половина от коллектива.

– Как оценишь готовность команды к регулярному чемпионату?

— Сезон будет длинный. К нам ещё приедет Крис Ледлум. Всё увидим. Самое главное — подойти к плей-офф в высшей позиции и уже там всё показывать, — сказал Мартюк в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.