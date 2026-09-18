Центровой «Зенита» Мартюк: у «Анадолу Эфес» хороший уровень команды

Российский центровой «Зенита» Андрей Мартюк прокомментировал второй матч команды на Суперкубке Единой лиги ВТБ с турецким клубом «Анадолу Эфес». Игра завершилась поражением санкт-петербургской команды со счётом 76:100.

— Как тебе уровень «Анадолу Эфес»?

— У них хороший уровень команды. Хорошие исполнители очень высокого уровня, которые в любой момент могут включиться и сделать разницу в игру.

— Кого-то индивидуально выделишь?

— Я отмечу всю команду скорее. Как я сказал, в какой-то момент кто-то включился, кто-то поддержал, — сказал Мартюк в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.