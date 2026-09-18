15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой «Зенита» Мартюк: у «Анадолу Эфес» хороший уровень команды

Центровой «Зенита» Мартюк: у «Анадолу Эфес» хороший уровень команды
Комментарии

Российский центровой «Зенита» Андрей Мартюк прокомментировал второй матч команды на Суперкубке Единой лиги ВТБ с турецким клубом «Анадолу Эфес». Игра завершилась поражением санкт-петербургской команды со счётом 76:100.

— Как тебе уровень «Анадолу Эфес»?
— У них хороший уровень команды. Хорошие исполнители очень высокого уровня, которые в любой момент могут включиться и сделать разницу в игру.

— Кого-то индивидуально выделишь?
— Я отмечу всю команду скорее. Как я сказал, в какой-то момент кто-то включился, кто-то поддержал, — сказал Мартюк в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Материалы по теме
Эксклюзив
Центровой «Зенита» Мартюк: сезон длинный, главное — подойти к плей-офф в высшей позиции
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android