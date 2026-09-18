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Суперкубок Единой лиги: результаты матчей 18 сентября

Суперкубок Единой лиги: результаты матчей 18 сентября
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18 сентября состоялись очередные матчи в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026. Соревнования будут продолжаться до 20 сентября. В рамках второго игрового дня было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Суперкубок Единой лиги. Результаты матчей 18 сентября:

«Зенит» — «Анадолу Эфес» — 76:100.
ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 82:90.

Напомним, участники турнира разделены на две группы. В группе «А» сыграют ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Игокеа». А в группе «Б» встретятся УНИКС, «Зенит» и «Анадолу Эфес».

На групповом этапе команды проведут по круговой системе в своей группе «каждый с каждым» по одной игре, по итогам группового этапа все команды квалифицируются в плей-офф.

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