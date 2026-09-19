Кирилл Елатонцев объяснил, почему не волновался перед встречей с «Локомотивом-Кубань»

Центровой ЦСКА Кирилл Елатонцев заявил, что не испытывал предыгрового волнения перед матчем с «Локомотивом-Кубань». Игра завершилась победой краснодарской команды со счётом 90:82.

«Абсолютно нормальные ощущение, не было предыгрового волнения, чувствовал себя как обычно. Поддержка партнёров? Никто даже не поднимал эту историю. Для нас самое главное сейчас — это наша игра, мы в первую очередь стараемся её улучшать. Мы стараемся и работаем над тем, чтобы снова выйти на победный путь, надеюсь, что всё впереди», — приводит слова Елатонцева телеграм-канал «Перехват».

Напомним, Елатонцев самовольно покинул расположение «Локомотива-Кубань» в ноябре 2025 года, а в декабре подписал контракт с университетом Оклахомы, выступающим в NCAA. Летом 2026 года Кирилл вернулся в Россию и подписал контракт с ЦСКА в статусе свободного агента.