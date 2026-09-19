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Кирилл Елатонцев объяснил, почему не волновался перед встречей с «Локомотивом-Кубань»

Кирилл Елатонцев объяснил, почему не волновался перед встречей с «Локомотивом-Кубань»
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Центровой ЦСКА Кирилл Елатонцев заявил, что не испытывал предыгрового волнения перед матчем с «Локомотивом-Кубань». Игра завершилась победой краснодарской команды со счётом 90:82.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A
18 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
82 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 17, Руженцев - 16, Елатонцев - 12, Кливленд - 9, Уэйр - 8, Жан-Шарль - 6, Ухов - 5, Астапкович - 4, Карпенко - 3, Курбанов - 2, Чадов, Антонов
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 22, Миллер - 12, Лопатин - 10, Найт - 9, Покушевски - 9, Темиров - 7, Квитковских - 7, Самойленко - 6, Фирсов - 5, Барашков - 3, Ведищев, Абдулбасиров

«Абсолютно нормальные ощущение, не было предыгрового волнения, чувствовал себя как обычно. Поддержка партнёров? Никто даже не поднимал эту историю. Для нас самое главное сейчас — это наша игра, мы в первую очередь стараемся её улучшать. Мы стараемся и работаем над тем, чтобы снова выйти на победный путь, надеюсь, что всё впереди», — приводит слова Елатонцева телеграм-канал «Перехват».

Напомним, Елатонцев самовольно покинул расположение «Локомотива-Кубань» в ноябре 2025 года, а в декабре подписал контракт с университетом Оклахомы, выступающим в NCAA. Летом 2026 года Кирилл вернулся в Россию и подписал контракт с ЦСКА в статусе свободного агента.

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