Тренер «Автодора» Вергун: Кубок «Урал-Грейта» — финальный этап подготовки команды

Главный тренер «Автодора» Ростислав Вергун заявил, что предсезонный турнир Кубок «Урал-Грейта» станет для команды финальным этапом подготовки к старту сезона.

«Для нас это финальный этап подготовки к старту сезона. Представительный турнир с солидным составом участников. Рады приглашению и возможности принять в нём участие. Важный соревновательный опыт для нас в преддверии официальных игр», — приводит слова Вергуна пресс-служба «Автодора».

Ранее в саратовском клубе рассказали, что из-за травмы голеностопа в турнире не примет участия американец Уэнделл Грин. Вместо него в состав включён Денис Наумов.