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Суперкубок Евролиги: результаты матчей 18 сентября

Суперкубок Евролиги: результаты матчей 18 сентября
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Сегодня, 18 сентября, начался Суперкубок Евролиги. Дебютный розыгрыш трофея пройдёт на «Этихад Арене» в Абу-Даби, ОАЭ. Соревнования будут продолжаться до 19 сентября. В стартовый день было сыграно два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Суперкубок Евролиги. Результаты матчей 18 сентября:

«Олимпиакос» — «Фенербахче» — 92:90.
«Реал» Мадрид — «Дубай» — 98:95 ОТ.

Напомним, турнир проходит в формате «Финала четырёх». 19 сентября состоятся финал и матч за третье место.

Напомним, действующим победителем Евролиги является «Олимпиакос», обыгравший в финале мадридский «Реал» со счётом 92:85.

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