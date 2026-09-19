Сегодня, 18 сентября, начался Суперкубок Евролиги. Дебютный розыгрыш трофея пройдёт на «Этихад Арене» в Абу-Даби, ОАЭ. Соревнования будут продолжаться до 19 сентября. В стартовый день было сыграно два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Суперкубок Евролиги. Результаты матчей 18 сентября:

«Олимпиакос» — «Фенербахче» — 92:90.

«Реал» Мадрид — «Дубай» — 98:95 ОТ.

Напомним, турнир проходит в формате «Финала четырёх». 19 сентября состоятся финал и матч за третье место.

Напомним, действующим победителем Евролиги является «Олимпиакос», обыгравший в финале мадридский «Реал» со счётом 92:85.