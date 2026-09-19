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Тренер «Локо» Томович высказался о победе над ЦСКА в матче Суперкубка Единой лиги

Тренер «Локо» Томович высказался о победе над ЦСКА в матче Суперкубка Единой лиги
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович заявил, что доволен старанием и неуступчивостью игроков в победном матче с ЦСКА (90:82).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A
18 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
82 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 17, Руженцев - 16, Елатонцев - 12, Кливленд - 9, Уэйр - 8, Жан-Шарль - 6, Ухов - 5, Астапкович - 4, Карпенко - 3, Курбанов - 2, Чадов, Антонов
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 22, Миллер - 12, Лопатин - 10, Найт - 9, Покушевски - 9, Темиров - 7, Квитковских - 7, Самойленко - 6, Фирсов - 5, Барашков - 3, Ведищев, Абдулбасиров

«После матча я сказал парням, что доволен их старанием и неуступчивостью. Самое главное — они сегодня выглядели единой командой. Игра ведь состоит не только из забитых мячей, но и из многочисленных единоборств. В готовности бороться, идти в контакт мы сегодня превзошли очень сильного соперника. И что особенно важно — мы были стабильны в этом компоненте на протяжении всего матча. Да, в концовке ЦСКА включил режим «всё или ничего».

Они сделали несколько перехватов, вынудили нас несколько раз ошибиться. Но даже в этой ситуации мы смогли сохранить нужный отрыв и не доводить дело до по-настоящему нервной концовки. Так что сегодня мы одержали хорошую победу, с которой я поздравляю всех наших болельщиков. Сегодня видел их на трибунах, слышал их. Прекрасно, что у «Локо» есть фанаты, которые ездят за командой по всей стране и дают нам замечательную поддержку в нужные моменты. Да и по атмосфере «Баскет-Холла» я уже успел соскучиться — жду не дождусь начала чемпионата и первого домашнего матча.

Но пока все наши мысли — о Суперкубке. Уже завтра нас ждёт продолжение борьбы за попадание в финал. Сейчас игрокам надо как можно качественнее отдохнуть и восстановиться — это очень важно после такого количества контакта, которое было сегодня, против ЦСКА. А мы с