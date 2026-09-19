Впервые в истории НБА братья получили контракты от $ 100 млн

Лёгкий Форвард «Детройт Пистонс» Осар Томпсон договорился о пятилетнем продлении новичкового контракта на общую сумму $ 155 млн. Соглашение полностью гарантировано. Об этом сообщает ESPN.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Томпсон занял третье место в голосовании за звание лучшего оборонительного игрока НБА, стал лидером лиги по перехватам в среднем за матч и набрал 215 перехватов и блок-шотов — третий результат в чемпионате по сумме этих показателей. С тех пор как Осар, выбранный под пятым номером на драфте 2023 года, дебютировал в НБА, лишь три игрока успели набрать не менее 300 перехватов и 150 блок-шотов.

Более того, Осар и его брат-близнец Амен Томпсон из «Хьюстон Рокетс» вошли в историю НБА: впервые братья получили контракты стоимостью как минимум по $ 100 млн каждый. В это межсезонье они заключили соглашения на общую сумму $ 363 млн.