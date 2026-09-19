Джордж получил один из крупнейших контрактов в истории «Юты». Сумма сделки — $ 157 млн

Разыгрывающий «Юты Джаз» Кейонте Джордж подписал с клубом пятилетний контракт на $ 157,5 млн. Новое соглашение стало наградой за прорывной сезон, по итогам которого 22-летний баскетболист набирал в среднем 23,6 очка за матч. Об этом сообщает ESPN.

Контракт не предусматривает ни опции игрока, ни опции команды. Иными словами, до 2032 года ни Джордж, ни «Юта» не смогут в одностороннем порядке отказаться от продолжения сотрудничества. Для столь крупных соглашений с молодыми игроками это довольно редкое условие.

По сумме новый контракт стал четвёртым крупнейшим в истории «Джаз». Больше в клубе получили только Лаури Маркканен ($ 238 млн за пять лет), Руди Гобер ($ 205 млн за пять лет) и Донован Митчелл.

Джордж стал единственным игроком своего драфт-класса 2023 года, которому за первые три сезона в НБА удалось набрать более 3000 очков и отдать свыше 1000 результативных передач. По набранным очкам (3374) он уступает только Виктору Вембаньяме, а по передачам (1041) занимает первое место.