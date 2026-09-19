20-й номер драфта НБА — 2023 перейдёт в «Денвер»

«Денвер Наггетс» подпишет форварда Кэма Уитмора на двусторонний контракт. Об этом сообщает ESPN.

Уитмор был выбран «Хьюстон Рокетс» под 20-м номером на драфте НБА 2023 года, хотя многие аналитики прогнозировали ему выбор в первой десятке. В некоторых мок-драфтах он и вовсе фигурировал на пятой позиции. Однако опасения команд, связанные с его медицинскими показателями, в итоге повлияли на его падение до 20-го номера.

Предстоящий сезон станет для Уитмора четвёртым в НБА. За 119 матчей он набирал в среднем 10,5 очка и совершал 3,3 подбора за 17,3 минуты на площадке. При этом в сезоне-2024/2025 в G-лиге баскетболист выглядел гораздо убедительнее: 19,3 очка, 5,6 подбора и 2,6 передачи за 28,8 минуты при 50,6% реализации с игры и 40,7% трёхочковых.

Более того, что двусторонний контракт позволяет игроку принять участие максимум в 50 матчах регулярного чемпионата НБА. В плей-офф он сможет выйти на площадку только в том случае, если соглашение будет переведено в стандартный контракт.