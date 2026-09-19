Защитник «Майами» получил рекордный контракт среди второраундовых пиков драфта НБА — 2024

Защитник «Майами Хит» Пелле Ларссон согласовал с клубом новый контракт на четыре года и $ 60 млн. Соглашение также предусматривает взаимную опцию на сезон-2030/2031. Об этом сообщает ESPN

Ларссон, выбранный во втором раунде драфта-2024, всего за два сезона превратился в одного из ключевых игроков «Майами». Новый контракт позволит Ларссону избежать статуса ограниченно свободного агента следующим летом и гарантирует ему $ 60 млн. При этом перед сезоном-2030/2031 стороны смогут совместно принять решение о продлении соглашения ещё на один год.

В сезоне-2025/2026 Ларссон реализовал 79,7% штрафных бросков, а по частоте заработанных фолов вошёл в 97-й процентиль среди всех игроков НБА. При этом его точность из-за трёхочковой линии составила лишь 32,3%. Более того, сочетание высокой общей эффективности — 60,5% TS — с относительно низким процентом реализации трёхочковых делает статистический профиль Ларссона уникальным среди атакующих защитников.

Кроме того, после подписания нового контракта Ларссон стал самым высокооплачиваемым игроком, выбранным во втором раунде драфта-2024. Для сравнения, общая сумма гарантированных контрактов всех второраундовых пиков драфта-2022 составляла $ 36,4 млн, а драфта-2023 — $ 47,1 млн. Таким образом, показатель вырос на 29,4% всего за год.