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Суперкубок Единой лиги: расписание матчей 19 сентября

Суперкубок Единой лиги: расписание матчей 19 сентября
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Сегодня, 19 сентября, пройдут игры Суперкубка Единой лиги ВТБ. Соревнования будут продолжаться до 20 сентября. В третий день будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Суперкубок Единой лиги. Расписание матчей 19 сентября (время московское):

17:00. «Анадолу Эфес» — УНИКС;
20:00. «Локомотив-Кубань» — «Игокеа».

Напомним, участники турнира разделены на две группы. В группе «А» играют ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Игокеа». В группе «Б» встречаются УНИКС, «Зенит» и «Анадолу Эфес».

На групповом этапе команды проведут по круговой системе в своей группе «каждый с каждым» по одной игре, по итогам группового этапа все команды квалифицируются в плей-офф.

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