15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей Суперкубка баскетбольной Евролиги — 2026 на 19 сентября

Суперкубок Евролиги: расписание финальных матчей 19 сентября
Комментарии

В субботу, 19 сентября, состоится финальный игровой день первого в истории Суперкубка Евролиги. Розыгрыш трофея проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби, ОАЭ. В решающий день турнира будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного игрового дня.

Суперкубок Евролиги. Расписание матчей 19 сентября (время московское):

Матч за третье место: «Фенербахче» — «Дубай» — 17:00.
Финал: «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид — 20:00.

Турнир проходит в формате «Финала четырёх». Во вчерашних играх «Олимпиакос» со счётом 92:90 обыграл «Фенербахче», а мадридский коллектив в овертайме одолел «Дубай» — 98:95 (ОТ).

Разбор первого игрового дня:
Нас ждёт повторение финала Евролиги! Но уже в первом в истории Суперкубке
Нас ждёт повторение финала Евролиги! Но уже в первом в истории Суперкубке
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android