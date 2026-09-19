Суперкубок Евролиги: расписание финальных матчей 19 сентября

В субботу, 19 сентября, состоится финальный игровой день первого в истории Суперкубка Евролиги. Розыгрыш трофея проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби, ОАЭ. В решающий день турнира будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного игрового дня.

Суперкубок Евролиги. Расписание матчей 19 сентября (время московское):

Матч за третье место: «Фенербахче» — «Дубай» — 17:00.

Финал: «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид — 20:00.

Турнир проходит в формате «Финала четырёх». Во вчерашних играх «Олимпиакос» со счётом 92:90 обыграл «Фенербахче», а мадридский коллектив в овертайме одолел «Дубай» — 98:95 (ОТ).