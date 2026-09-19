Илона Корстин назвала главную задачу «Зенита» перед началом сезона Единой лиги

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин назвала главную задачу «Зенита» перед началом регулярного сезона, а также поделилась мнением насчёт выступления сине-бело-голубых в матче с «Анадолу Эфес», который завершился победой последней команды со счётом 100:76.

«Анадолу Эфес» — команда Евролиги, на турнир она приехала практически в полном составе. Ей не хватает ещё пары игроков, но в целом команда играет боевым составом. «Зенит» уступил сопернику очень высокого уровня. Надо отметить, что в межсезонье у «Зенита» произошли очень большие перестановки: сменились часть игроков, главный тренер и руководство. Сейчас «Зениту» нужно больше времени, чтобы найти свою игру.

Но 10 дней назад я была на Кубке Кондрашина и Белова и могу сказать, что сейчас «Зенит» выглядит намного лучше — это уже более сыгранная и сплочённая команда. Понятно, что на Суперкубке уровень соперников выше, чем на Кубке Кондрашина и Белова. Просто «Зениту» нужно время, чтобы сыграться. Сейчас идёт подготовка к сезону.

Суперкубок — официальный турнир, но главные матчи ещё впереди, сезон долгий. Сейчас нужно делать всё, чтобы найти командную «химию» и привыкнуть к требованиям нового тренера Душко Ивановича, ведь у него своё видение, своя философия игры», — приводит слова Корстин портал «Матч ТВ».