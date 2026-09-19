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Майк Джеймс встретился с Ватутиным и Фураевой на Суперкубке Единой лиги — 2026

Майк Джеймс встретился с Ватутиным и Фураевой на Суперкубке Единой лиги — 2026
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36-летний американский профессиональный баскетболист Майк Джеймс, играющий на позиции разыгрывающего защитника за клуб Евролиги «Анадолу Эфес», во второй день Суперкубка Единой лиги ВТБ встретился с президентом ЦСКА Андреем Ватутиным и вице-президентом армейцев Наталией Фураевой.

Фото: Пресс-служба ПБК ЦСКА

«Сегодня на Суперкубке Единой лиги встретили бывшего игрока ЦСКА Майка Джеймса, который теперь защищает цвета «Эфеса». Рады снова видеть в Москве, Майк!» — говорится в сообщении команды.

Джеймс выступал за московский коллектив с 2019 по 2021 год, а затем ушёл в НБА («Бруклин Нетс»). В том же году подписал контракт с «Монако», где выступал до 2026-го.

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