Эксперт объяснил, почему Дёмину будет комфортнее бросать в сезоне-2026/2027

Баскетбольный эксперт Грег Шварц высказался о бросках 20-летнего российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина, выступающего за команду НБА «Бруклин Нетс», в новом сезоне-2026/2027.

«При росте 6'8" (203 см) Дёмин, по сути, может играть на любой позиции в задней линии. Он реализовал 40,5% своих трёхочковых [в прошлом сезоне]. И это при том, что он играл без настоящего разыгрывающего и делил заднюю линию с доминирующим по владению мячом Кэмом Томасом. Теперь с Брауном и Джулиусом Рэндлом рядом, Дёмин должен получать более частые и более открытые возможности для броска», — написал Шварц в колонке для Bleacher Report.