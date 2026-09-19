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Эксперт объяснил, почему Дёмину будет комфортнее бросать в сезоне-2026/2027

Эксперт объяснил, почему Дёмину будет комфортнее бросать в сезоне-2026/2027
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Баскетбольный эксперт Грег Шварц высказался о бросках 20-летнего российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина, выступающего за команду НБА «Бруклин Нетс», в новом сезоне-2026/2027.

«При росте 6'8" (203 см) Дёмин, по сути, может играть на любой позиции в задней линии. Он реализовал 40,5% своих трёхочковых [в прошлом сезоне]. И это при том, что он играл без настоящего разыгрывающего и делил заднюю линию с доминирующим по владению мячом Кэмом Томасом. Теперь с Брауном и Джулиусом Рэндлом рядом, Дёмин должен получать более частые и более открытые возможности для броска», — написал Шварц в колонке для Bleacher Report.

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