Капитан «Зенита» Алекс Пойтресс объяснил, что необходимо команде в атаке и защите

Капитан санкт-петербургского клуба «Зенит» американец Алекс Пойтресс, выступающий на позиции центрового, объяснил, что необходимо команде в защите и атаке.

— Что как капитан можете сказать о том, в чём нам нужно стать лучше в следующий раз?

— Да во всём. Это касается всех в команде. Нужно сохранять концентрацию, правильно читать игру в нападении и защите, ловить ритм и стараться максимально качественно выполнять установки тренера.

Мы стараемся стать лучше, пытаемся лучше узнать друг друга: у нас совершенно новая команда, много новичков, так что мы просто пытаемся найти общий ритм игры, — приводит слова Пойтресса пресс-служба «Зенита».