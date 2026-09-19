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«Нам это по силам». Фирсов — о борьбе «Локомотива-Кубань» за чемпионство в Единой лиге

«Нам это по силам». Фирсов — о борьбе «Локомотива-Кубань» за чемпионство в Единой лиге
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21-летний центровой краснодарского клуба «Локомотив‑Кубань» россиянин Глеб Фирсов выразил уверенность в том, что его коллектив может стать чемпионом Единой лиги в предстоящем сезоне-2026/2027.

— Как проходит ваша адаптация в новом клубе?
— Отлично, всё прошло очень гладко. Максимально душевно приняли в команде, максимально душевно всё продолжается.

— Какие задачи сможет решать «Локо» в новом сезоне?
— Первое место. Нам это по силам.

— Часто «Локомотиву» чего‑то не хватало для борьбы за чемпионство, несмотря на то, что команда очень хорошо выступала.
— Сейчас команде всего для этого хватает, всё для этого есть, — приводит слова Фирсова портал «Матч ТВ».

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