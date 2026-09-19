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«Рад, что показываем игру». Ведищев — о победе «Локомотива-Кубань» над ЦСКА

«Рад, что показываем игру». Ведищев — о победе «Локомотива-Кубань» над ЦСКА
Комментарии

Президент команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своего коллектива над ЦСКА (90:82) в матче группового этапа Суперкубка Единой лиги — 2026.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A
18 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
82 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 17, Руженцев - 16, Елатонцев - 12, Кливленд - 9, Уэйр - 8, Жан-Шарль - 6, Ухов - 5, Астапкович - 4, Карпенко - 3, Курбанов - 2, Чадов, Антонов
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 22, Миллер - 12, Лопатин - 10, Найт - 9, Покушевски - 9, Темиров - 7, Квитковских - 7, Самойленко - 6, Фирсов - 5, Барашков - 3, Ведищев, Абдулбасиров

— Как прокомментируете такую уверенную победу? Был момент, когда вели +20.
— Играть с ЦСКА очень тяжело. Первая игра — мы ещё не совсем готовы. Они, видимо, тоже. Но играли мы стабильно, контролировали игру и победили уверенно. Рад, несмотря на то, что есть травмы, показываем игру, — приводит слова Ведищева «Матч ТВ».

Д