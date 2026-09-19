«Рад, что показываем игру». Ведищев — о победе «Локомотива-Кубань» над ЦСКА

Президент команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своего коллектива над ЦСКА (90:82) в матче группового этапа Суперкубка Единой лиги — 2026.

— Как прокомментируете такую уверенную победу? Был момент, когда вели +20.

— Играть с ЦСКА очень тяжело. Первая игра — мы ещё не совсем готовы. Они, видимо, тоже. Но играли мы стабильно, контролировали игру и победили уверенно. Рад, несмотря на то, что есть травмы, показываем игру, — приводит слова Ведищева «Матч ТВ».

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