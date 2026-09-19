Джейсон Тейтум рассказал, почему обрадовался переходу Леброна в «Филадельфию»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейсон Тейтум, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Бостон Селтикс», высказался насчёт перехода 41-летнего четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса, играющего на позиции лёгкого форварда, в «Филадельфию Сиксерс».

«Я был в некотором роде воодушевлён за НБА. Думаю, ажиотаж и уровень волнения вокруг этого сезона выше, чем в последние годы. Есть куча разных парней в новых разных командах. Там так много сюжетных линий, которые люди любят обсуждать. Думаю, НБА в этом году будет сверхконкурентной и чрезвычайно зрелищной», — приводит слова Тейтума портал Basketball Network.