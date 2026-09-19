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Фото: тренер «Бруклин Нетс» подарил Хосепу Гвардиоле именное джерси клуба

Фото: тренер «Бруклин Нетс» подарил Хосепу Гвардиоле именное джерси клуба
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Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» опубликовала фотографию главного тренера коллектива Жорди Френандеса и прославленного футбольного тренера Хосепа Гвардиолы.

Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Фернандес подарил Гвардиоле джерси нью-йоркского коллектива с четвёртым номером и надписью «Пеп». Большую часть своей карьеры футболиста Хосеп провёл под четвёртым номером в составе каталонской «Барселоны».

В конце сезона-2026 Хосеп покинул свою должность в «Манчестер Сити», где проработал с 2016 года. Вместе с командой Гвардиола завоевал 20 крупных трофеев, что сделало его самым успешным тренером в истории клуба.

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