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Гомельский назвал команды Единой лиги, которые лучше готовы к сезону

Гомельский назвал команды Единой лиги, которые лучше готовы к сезону
Комментарии

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил готовность команд Единой лиги ВТБ к новому сезону-2025/2026 после первых игр Суперкубка-2026.

— Какое впечатление оставляют вам все четыре наши команды на турнире? Кто понравился, а кто нет?
— Я смотрел все четыре игры Суперкубка ЕЛ. Только «Локо» хорошо готов к сезону физически. УНИКС и «Локо» демонстрируют качественную игру в обороне. УНИКС, ЦСКА и «Локо» показали необходимое разнообразие в позиционной атаке. Таким образом, считаю, что «Локо» готов к сезону на 90%, УНИКС — на 75%, ЦСКА — на 60%, «Зенит» — на 50%, — написал Гомельский на своём портале.

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