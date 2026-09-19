Дуэйн Уэйд: переход в «Филадельфию» даёт Леброну наилучшие шансы на пятое чемпионство

44-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд выразил уверенность в том, что 41-летний лёгкий форвард соотечественник Леброн Джеймс благодаря переходу в «Филадельфию Сиксерс» теперь имеет наиболее высокие шансы на победу в чемпионате.

«С точки зрения баскетбола считаю, что на данном этапе его карьеры — это очень стратегический шаг. Это определённо даст ему наилучшие шансы [на чемпионство]. И я уверен, что другие команды, вероятно, подумают: «Нет, у нас больше шансов». Я знаю об этом, поскольку получил пару сообщений, но мне кажется, что это даёт ему наилучшие шансы на Востоке вернуться и побороться за чемпионство.

Полагаю также, что переход в «Майами» был бы хорошим вариантом, но для этого нужно было, чтобы многое сложилось удачно. Хотя мы пока не знаем, чем закончится этот переход. Это ещё не конец», — приводит слова Уэйда портал Basketball Network.