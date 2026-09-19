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«Уралмаш» — «Самара», результат матча 19 сентября 2026, счет 103:78, Кубок Урал-Гейта — 2026

«Уралмаш» крупно обыграл «Самару» в полуфинале Кубка «Урал-Гейта»
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В субботу, 19 сентября, на стадионе «Молот» в Перми состоялся первый полуфинальный матч Кубка «Урал-Грейта» — 2026, в рамках которого «Уралмаш» встретился с «Самарой». Победу одержали екатеринбуржцы со счётом 103:78 и обеспечили себе участие в финале.

Турнир проходит с 19 по 20 сентября. Все матчи предсезонного соревнования идут в «Молоте».

В турнире, проходящем в формате «Финала четырёх», принимают участие четыре клуба Единой лиги ВТБ: «Уралмаш», «Самара», «Бетсити Парма» и «Автодор».

Расписание турнира:

19 сентября (полуфиналы):
13:00 мск— «Уралмаш» — «Самара»;
16:00 мск — «Бетсити Парма» — «Автодор».

20 сентября:
13:00 мск — матч за третье место;
16:00 мск — финал.

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