«Уралмаш» крупно обыграл «Самару» в полуфинале Кубка «Урал-Гейта»

В субботу, 19 сентября, на стадионе «Молот» в Перми состоялся первый полуфинальный матч Кубка «Урал-Грейта» — 2026, в рамках которого «Уралмаш» встретился с «Самарой». Победу одержали екатеринбуржцы со счётом 103:78 и обеспечили себе участие в финале.

Турнир проходит с 19 по 20 сентября. Все матчи предсезонного соревнования идут в «Молоте».

В турнире, проходящем в формате «Финала четырёх», принимают участие четыре клуба Единой лиги ВТБ: «Уралмаш», «Самара», «Бетсити Парма» и «Автодор».

Расписание турнира:

19 сентября (полуфиналы):

13:00 мск— «Уралмаш» — «Самара»;

16:00 мск — «Бетсити Парма» — «Автодор».

20 сентября:

13:00 мск — матч за третье место;

16:00 мск — финал.